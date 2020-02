Tra le ultime operazione nel mercato della Juventus c'è la cessione di, ufficializzata ieri a poche ore dal gong. Il centrocampista tedesco voleva andare via per giocare con continuità in vista dell'Europeo ed è stato accontentato. La trattativa con ilandava avanti da tempo e alla fine è arrivata la fumata bianca sulla base di un prestito di un milione con obbligo di riscatto fissato a 25 più bonus per un totale di oltre 30 milioni di euro. Secondo voi è stato ceduto al giusto prezzo?