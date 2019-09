Lo diciamo da settimane, osservando la situazione della Juve: lasciare campioni ambiziosi e strapagati fuori dalla lista Champions, oltre che uno spreco economico,. Ci hanno accusato di essere contro questo o contro quello, addirittura di avere intenti destabilizzanti. In realtà abbiamo solo trasferito alla Juve di oggi quello che il calcio ci ha insegnato in tanti anni:La bufera che proprio Emre Can ( goffa la sua retromarcia ) ha scatenato non appena sono stati diffusi i nomi degli esclusi dalla lista Champions conferma. Le sue parole sono come sassate.: “Mi ha chiamato un membro del suo staff, non lui”. E: “Mi è stata promessa una cosa diversa, avevo la possibilità di andare al Psg, sono rimasto ma la condizione era che partecipassi alla Champions”.A sentire lui, insomma,Non sappiamo se questo sia vero, ovviamente, ed è legittimo pensare che un professionista debba accettare le decisioni della sua società anche se le ritiene ingiuste. Ma pure i calciatori hanno un'anima e a volte viene fuori. Un club come la Juve, però,con autorevolezza, intelligenza, sensibilità.Le durissime parole di Emre Can sono invece sfuggite a ogni controllo preventivo: un episodio raro, nell’ovattato mondo bianconero.@steagresti