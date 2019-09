Come spesso accade nei primi giorni dopo il calciomercato emergono nuovi retroscena. E uno riguarda anche la Juve. Nelle ultime ore di trattative, infatti, il Real Betis ha provato a prendere il centrocampista della Juventus Emre Can. Secondo quanto svelato da Radio Marca, il club spagnolo si è buttato sul centrocampista tedesco quando ha capito che non sarebbe stato più nei piani di Maurizio Sarri. Proposta: prestito con opzione di acquisto. E' subito arriva il no di Emre Can, convinto di restare alla Juve.