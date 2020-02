Zwei Stunden vor #BVBPSG hätten wir da noch etwas zu verkünden.



Der #BVB und @juventusfc haben sich auf einen permanenten Transfer von @emrecan_ geeinigt. Cans Leihe endet im Juni. Ab dem 1. Juli tritt ein bis zum 30.06.2024 gültiger Kontrakt in Kraft. #einfachEmre pic.twitter.com/uyqd7ANMdM — Borussia Dortmund (@BVB) February 18, 2020

. Il club tedesco aveva acquistato il centrocampista ex Liverpool in prestito a gennaio, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Emre Can diventa quindi un giocatore del Borussia Dortmund a titolo definitivo, e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Il giocatore, mai realmente apprezzato da Maurizio Sarri, ha invece subito fornito prestazioni importanti in Germania.Anche la Juve ha comunicato sui propri canali ufficiali la cessione a titolo definitivo di Emre Can al Borussia Dortmund: "Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA del diritto alle prestazioni sportive del calciatore".