Nella lista dei partenti di Paratici, in queste ultime due settimane, ci sono finiti un po' tutti. Da Matuidi a Khedira - prima del dietrofront - per non parlare dell'illustre voce sulla cessione di Dybala, sono tanti i giocatori che potrebbero partire. Nelle ultime ore, anche quello di Emre Can è diventato un profilo utile per fare cassa - e dare fiato alla rosa ricca di esuberi. Così, come riporta Tuttosport, per il centrocampista tedesco si aprono, inevitabilmente, tre opzioni: due che portano alla cessione - in fila ci sono Bayern e Psg - ed una alla permanenza. Ovviamente, in caso di partenza, per la Juventus la perdita sarebbe consolata dalla ricca plusvalenza che il giocatore, prelevato a zero dal Liverpool, porterebbe in dote.