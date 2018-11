di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Emre Can è pronto a tornare a Torino dopo l'operazione sostenuta in Germania nelle scorse settimane. L'ex centrocampista del Liverpool ha dovuto rimuovere un nodulo alla tiroide e l'operazione, eseguita a Francoforte dal professor Vorlaender, è perfettamente riuscita. Can resterà nella città tedesca ancora per qualche giorno e lunedì sarà di ritorno alla Continassa dove tornerà ad allenarsi con l'obiettivo di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri entro metà dicembre.



DECORSO OK - Ad oggi sono confermati i tempi di recupero per il centrocampista della Juve e della nazionale tedesca, ovvero 5-6 settimane a partire dal giorno successivo all'operazione. Can, salvo complicazioni, potrebbe tornare a disposizione di Allegri intorno alla metà di dicembre, un periodo cruciale per la Juventus, durante il quale saranno concentrate tante partite, molte delle quali con tre punti pesanti in palio. Il 15 dicembre i bianconeri sfidano il Torino nel derby (in trasferta), il 22 la Roma (in casa), il 26 l'Atalanta (a Bergamo) e il 29 la Sampdoria a Torino. Poi, a gennaio, inzierà la Coppa Italia ed il 16 ci sarà la finale di Supercoppa italiana contro il Milan a Dubai.



MERCATO APERTO - Nonostante il rientro di Emre Can, l'ultimo mese che ha visto i bianconeri orfani sia di lui che di Sami Khedira hanno convinto il club ha guardarsi attorno sul mercato. Nella finestra invernale potrebbe arrivare un centrocampista che possa aiutare in caso di necessità, ampliando le scelte di Allegri dal punto di vista numerico. I concomitanti ko di Khedira e Can hanno costretto agli straordinari Pjanic, Bentancur e Matuidi. Una situazione che potrebbe essere parecchio più complessa da gestire quando, a marzo, inizierà 'la vera Champions League'. Parola di Allegri.



