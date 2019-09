Le crepe rimangono. E sono crepe importanti, sintomo di una ferita che difficilmente potrà ricomporsi. Perché Emre Can da inizio giugno ha capito che Maurizio Sarri non lo vedeva come una prima scelta, ha provato in ogni modo a rimettersi in corsa e a dare tutto, a far capire di poter essere prezioso per questa Juventus; poi, l'esclusione dalla lista Champions ha fatto precipitare la situazione. Dopo la sfuriata pubblica di Emre, la dirigenza bianconera gli ha chiesto di mantenere la calma perché non conveniva a nessuno arrivare alla rottura in questo modo. Anzi.



COSA SUCCEDE - In questi giorni di emergenza tra infortuni e assenze, è stato lo stesso Sarri a chiedere a Emre Can di giocarsi le sue chances perché utile alla causa della Juve. Non è un caso che ieri sia tornato in campo contro la Spal, piccoli segnali per venirsi incontro visto che Emre in allenamento è sempre stato professionista impeccabile. Eppure, l'idea del giocatore rimane quella di impegnarsi al massimo poi andare via a gennaio. Il Paris Saint-Germain lo ha trattato fino all'ultimo, lui ci spera ancora, tiene tantissimo alla Juve ed è fortemente dispiaciuto per come sono precipitate le cose, per questo intende dare l'anima per i colori bianconeri cui si è legato in tempi rapidi. Poi, se le cose rimarranno così con Sarri, la scelta resta di valutare le offerte e salutare. Controvoglia, ma il calcio è anche questo.



Fabrizio Romano, per Calciomercato.com