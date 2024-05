Dopo la semifinale di, il nome diè tornato a circolare, anche e in particolare tra i tifosi della Juventus. Queste, le sue parole dopo l'approdo in finale con il Borussia."C'è tanta gente che parla sempre e dice che non sono così bravo. Adesso devono stare zitti e guardarmi giocare la finale. Siamo una grande squadra e le partite che abbiamo giocato sono state incredibili. Non abbiamo subito un solo gol contro il PSG, significa che ci abbiamo messo tantissima qualità. Sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra. Sono molto emozionato e orgoglioso allo stesso tempo, perché è il risultato di un duro lavoro. Siamo in finale e ora speriamo di vincerla".