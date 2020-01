E' Emre Can l’ultima idea per il centrocampo del Milan. Come riporta Sportmediaset, infatti, il centrocampista tedesco spinge per lasciare la Juventus dopo che ha compreso di non essere parte del progetto di Sarri. L’esclusione dalla lista Champions l'ha segnato, tanto da non riprendere più minutaggio e rendimento. Così il Milan, dopo i tentativi estivi, ci riproverà, puntando sulla sua voglia di andare all'Europeo.