Emre Can spera in un last minute per non perdere posizioni nelle gerarchie della Germania in vista dell’Europeo. Lo scrive Tuttosport, che ricorda anche come i bianconeri siano pronti ad assecondarlo, ma dalla separazione intendono mettere a bilancio una bella plusvalenza, da almeno 30-40 milioni. Oltre a Manchester United e Everton c'è il Borussia Dortmund.