Dopo Mandzukic, il prossimo giocatore a lasciare la Juventus potrebbe essere Emre Can. Possibile cessione in vista per il centrocampista tedesco che, però, secondo la Bild, difficilmente andrà al Borussia Dortmund. L'ex Liverpool ha il contratto fino al 2022 e - secondo quanto riporta il quotidiano tedesco - ha chiesto informazioni sul Psg a Matuidi.