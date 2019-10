Settantotto minuti. Distribuiti in tre partite. Come può esser contento,? Il tedesco è facilmente comprensibile, soprattutto dal punto di vista umano ( avete letto le sue dichiarazioni? ): prima gli è stata tolta la possibilità di combattere al fianco dei suoi compagni in Champions League,. Anzi: Sarri gli ha costruito il ruolo di 'polmone supplementare', utile nei secondi tempi di puro affanno. Ma non basta. Non può farlo.Can si ritrova così a essere. Il tanto criticato, ad esempio, ha portato a casa 206 minuti; Bentancur si è fermato a 175, anche a causa di un Pjanic sfavillante e sempre in campo. Dunque, è davvero giusto lo sfogo di Emre?. Di sicuro supportato da numeri importanti, che certificano come Sarri non veda assolutamente Emre Can come perno fondamentale della Juve.Il prezzo è stato fissato: chi vuole l'ex Liverpool, sa che deve sborsare. Cifra che è la stessa riportata nel suo contratto: al momento della firma, poco più di un anno fa, il tedesco aveva insistito per l'inserimento di una clausola rescissoria, elemento che la Juve non aveva mai preso in considerazione negli affari precedenti. Le parti si erano ritrovate a metà strada:. Il Psg è stata la squadra più vicina nella scorsa edizione di mercato, e l'intenzione di accaparrarselo non è certamente svanita. A questo punto, i tempi potrebbero anche velocizzarsi.