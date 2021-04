Social infuocati. Perché l'errore di Emre Can, che ha di fatto consegnato le semifinali di Champions League al Manchester City, è stato troppo incredibile per non essere commentato. E allora, c'è chi ripesca qualche video di Maurizio Sarri - a lui è stata additata la scelta di 'scaricare' il centrocampista tedesco - e c'è chi parla della plusvalenza prodotta dai bianconeri in sede di mercato. A proposito, quant'era? 12,4 milioni, per il giocatore arrivato a zero dal Liverpool. Una gioia per i 'sarristi' bianconeri, che si sono scatenati sui social e in particolare su Twitter, dove il nome del mediano è finito in trend topic.



Ecco i commenti nella gallery dedicata.