Emre Can ha segnato alla sua seconda presenza con la maglia del Borussia Dortmund. Un gol bellissimo che però non è bastato ai suoi per avere la meglio del Bayer Leverkusen, già avversario dei bianconeri nella fase a gironi della Champions League. Emre Can ha segnato la sua prima rete col BVB alla seconda presenza consecutiva. La Juve lo ha ceduto al club tedesco in prestito per un milione di euro mentre l'obbligo di riscatto, che scatterà a determinate condizioni, è fissato a 25 milioni di euro. In tutto sono quindi 26 i milioni di euro che la cessione di Emre Can frutterà nelle casse bianconere