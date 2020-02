Emre Can segna subito con la maglia del Borussia Dortmund. Il centrocampista tedesco, appena arrivato dalla Juventus, ha messo a segno la sua prima rete con la maglia del BVB nel match in trasferta contro il Bayer Leverkusen contro cui, tra l'altro, la Juve ha giocato due partite in Champions League.E la sua rete sta già facendo il giro del web con tanti juventini che lo rimpiangono già.