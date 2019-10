Emre Can vuole giocare di più e durante il ritiro della nazionale non l'ha nascosto. "Non sono felice", il riassunto del suo pensiero esternato ai media del suo paese dove invece l'ex Liverpool è un titolare inamovibile della squadra di Loew. Sarri sta cercando di renderlo e farlo sentire importante ma a centrocampo ci sono posti in piedi. Secondo quanto riporta Tuttosport oltre al PSG, per Can si è inserito anche il Manchester United.