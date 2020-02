Emre Can è stato scaricato dalla Juventus. Questa almeno è la sensazione del calciatore che, come riporta La Gazzetta dello Sport, si sente rinato a Dortmund e spera di incontrare la sua ex squadra in Champions League per provare che la società ha sbagliato totalmente la sua gestione. Sarri l'ha fatto fuori dalla lista Champions a fine estate e da quel momento Emre non si è più ripreso. Anche in campionato ha giocato con il contagocce e la cessione a gennaio è stata una naturale conseguenza per il centrocampista che ora medita, sul campo, la sua vendetta contro la Juve.