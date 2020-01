Emre Can al Borussia Dortmund: è ufficiale. Il centrocampista tedesco ha lasciato Torino e ha voluto congedarsi dal mondo bianconero attraverso un breve messaggio apparso sul suo profilo Instagram: "Voglio ringraziare ognuno alla Juventus per il loro supporto. Ai miei compagni, allo staff e tutti coloro che sono dietro le quinte. E' stato un onore rappresentare questo grande club, e porterò sempre i ricordi nel mio cuore. Grazie mille. Forza Juve". In tanti hanno risposto al suo post: "Grazie per tutto e buona fortuna nella tua nuova avventura", il commento del profilo della Juventus. Poi Pjanic: "Ci mancherai, fratello". Ecco il video.