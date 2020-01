Emre Can è un vero e proprio caso. Zero minuti anche contro l'Udinese in Coppa Italia per il centrocampista tedesco che, come riporta La Gazzetta dello Sport, vuole lasciare il club bianconero già a gennaio. Senza minuti con il club, infatti, l'ex Liverpool rischia di saltare l'Europeo e per questo sta premendo per la cessione. La seconda parte di stagione doveva rappresentare la svolta ma se non mette a referto neanche un minuto contro l'Udinese in coppa, quando potrà mai giocare?



INCONTRO - Emre Can vuole andare via ed ha chiesto, tramite i propri agenti, un confronto urgente con la società per essere ceduto già a gennaio. Fabio Paratici ha negato di volerlo mettere sul mercato ma il minutaggio di Emre Can parla chiaro: Sarri non lo considera al centro del progetto come invece aveva detto lo Chief Football Officer bianconero. Ora Emre Can spinge per la cessione.