Non sta attraversando un momento facile. L'ex centrocampista della Juventus è stato messo sul mercato dal, perché definito "fastidioso" e irritante verso i compagni di squadra e l'allenatore, insomma troppo saccente. Ed è Tuttosport a offrire una chiave di lettura interessante: mai in linea con le aspettative dovunque sia andato, forse Emre Can rimpiange la, dove è rimasto una sola stagione, ma collezionando 37 presenze e 4 gol e trovandosi molto bene con Allegri.