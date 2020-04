Messo ai margini fin dall’inizio stagione da Maurizio Sarri, alla fine Emre Can ha cambiato aria approdando al Borussia Dortmund. Calciomercato.com ha riportato il retroscena che poi ha maturato il suo addio. Alla fine dello scorso agosto, il tecnico toscano ha chiamato personalmente il centrocampista tedesco, informandolo in breve tempo che sarebbe stato escluso dalla lista Champions. Decisione che ha mandato Emre Can su tutte le furie, che a più riprese ha fatto capire il suo risentimento anche per lo scarso utilizzo nelle partite di campionato. Da qui, la scelta di lasciare Torino per una nuova avventura.