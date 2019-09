Emre Can è rimasto alla Juventus nonostante alcune voci che sono circolate specialmente nell'ultimo mese. Il campo non sta premiando l'ex Liverpool al quale viene preferito Blaise Matuidi, almeno per ora. Oggi verrà diramata la lista Champions e Emre potrebbe rimanerne fuori. Valutazioni in corso alla Continassa, tra Sarri e il suo staff. Intanto la permanenza del tedesco a Torino significa che al termine della stagione si attiverà una clausola da 50 milioni di euro.