Si infiamma lo scambio Emre Can-Rakitic. Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus sta pensando alla proposta messa sul tavolo dal Barcellona: uno scambio alla pari tra il centrocampista tedesco e quello croato. Nelle ultime ore i contatti tra, sul tavolo c'è questo scambio ma non solo. Come svelato ieri anche Luis Suarez è stato offerto al club bianconero ma l'inghippo, in questo caso, sta tutto nel cercare una sistemazione per almeno due attaccanti tra Gonzalo Higuain, Paulo Dybala e Mario Mandzukic.A proposito dell'attaccante croato, secondo Il Corriere dello Sport, i catalani non hanno chiuso al suo acquisto visto che sono alla ricerca di una punta "esperta e pesante". I blaugrana sono anche pronti a mettere sul piatto Ousmane Dembèlé, che fin'ora non ha convinto,L'asse Barcellona-Juve, insomma, è più caldo che mai.