La possibile cessione di Emre Can potrebbe far riabbracciare a Maurizio Sarri uno dei suoi pupilli ai tempi di Napoli. Allan è il nome nuovo sul taccuino di Paratici. Una possibilità, il centrocampista classe 91’ brasiliano che con Sarri ha fatto le fortune sue, del mister e del Napoli. Per un possibile acquisto però dipenderà tutto dall'uscita del tedesco. La trattativa con il Borussia Dortmund è iniziata ed è destinata ad andare avanti. La prima richiesta della Juve è di 30 milioni e la prima offerta del club tedesco è di 18. Possibile che ci si venga incontro a metà strada, anche se i giorni alla fine del mercato rimangono poco, mai dire mai.