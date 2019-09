Il futuro di Emre Can resta tutto da definire. Il centrocampista, arrivato la scorsa estate dal Liverpool a parametro zero, è incredibilmente finito sul mercato in questi ultimi giorni di trattative e la Juventus potrebbe considerare la sua cessione nel caso in cui non dovesse riuscire a concludere altre operazioni in uscita. L'occasione per una plusvalenza è ghiotta e tre club in particolare hanno chiesto informazioni ai bianconeri per il forte centrocampista.



CHI LO VUOLE - Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Barcellona, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain hanno effettuato diversi sondaggi con la Juventus in queste ultime ore. In particolare, con i blaugrana resta viva l'ipotesi di uno scambio dell'ultima ora con Ivan Rakitic, che non rientrerà più all'interno dell'affare Neymar, destinato a restare al Paris Saint-Germain.



LA SITUAZIONE - La Juventus valuta la cessione, visto che Emre Can sembra non essere indispensabile per Maurizio Sarri, che lo ha tenuto in panchina a Parma e lo ha escluso dai titolari contro il Napoli, salvo poi farlo entrare in campo nel convulso finale, in cui il tedesco ha deluso al posto di Sami Khedira. La cessione, però, non è affatto scritta e i bianconeri, prima di valutarla, vogliono in mano un'offerta da almeno 40 milioni di euro.