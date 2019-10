Emre Can resta in bilico. Nonostante stia pian piano recuperando dalla scoppola per l'esclusione dalla lista Champions non è detto che il suo futuro sia a Torino. Già a gennaio, infatti, il PSG tornerà a farsi sotto per il centrocampista tedesco che ha rifiutato proprio la destinazione parigina negli ultimi giorni della sessione di mercato estiva. Resta da capire se la Juve accetterà di farlo partire oppure se i bianconeri preferiranno lasciarlo in rosa fino alla fine della stagione quando si attiverà la clausola rescissoria da 50 milioni di euro.