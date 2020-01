Maurizio Sarri riflette sulla nuova lista Champions da consegnare per la fase a eliminazione diretta. Chi tagliare? Chi tenere? Nel primo caso, uno dei giocatori a rischio è Sami Khedira, secondo Tuttosport: a preoccupare è la sua condizione fisica, che, se dovesse continuare a dare problemi, potrebbe spingere l'allenatore a rimpiazzarlo con Emre Can - se non dovesse partire a gennaio - o con un eventuale acquisto di gennaio.