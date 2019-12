La corsa di Emre Can con la maglia della Juve sembra davvero giunta al capolinea. Così il suo entourage è pronto a fare entrare nel vivo le trattative per la prossima avventura. Con un incontro forse chiave che si è svolto proprio in questi giorni: quello con la dirigenza del Paris Saint Germain. Si tratta di un discorso solo da riaprire dopo quello che la scorsa estate aveva visto Emre Can a un solo passo dal Psg: ancora lunedì 2 settembre, infatti, mentre si consumava il clamoroso trasferimento di Mauro Icardi c'era stato tempo e modo di parlare per ore anche con Emre Can. Un nulla di fatto che non ha raffreddato l'interesse del Psg per il tedesco, a sua volta ora finalmente pronto ad accettare la corte di Leonardo. La palla passerebbe ora a Tuchel, che ben lo conosce e che vorrebbe trovare il modo di inserirlo all'interno del suo Paris.