Ruba le copertine Emre Can, che campeggia sulla prima pagina di Estadio Deportivo. Il centrocampista tedesco, infatti, sembra essere entrato nel mirino del Betis Siviglia, che già a gennaio potrebbe muoversi per portarlo via da Torino. Il club andaluso, infatti, sarebbe alla ricerca di un pivot, ovvero di un giocatore in gradi di fare da collante tra i reparti; così, il nome del tuttofare bianconero entra di diritto nel novero degli obiettivi che completerebbero questa lacuna nella rosa del Betis.