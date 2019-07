Grasse e grosse risate, a Shanghai. La Juve ha presentato quest'oggi la seconda maglia: un evento ufficiale, che ha raccolto tantissimi tifosi del posto. Del resto, la Juventus, in Cina, è la quarta squadra di calcio più seguita. Ovazioni incredibili soprattutto per Cristiano Ronaldo, apparso il più attivo soprattutto in ambito di scherzi. E' diventato poi virale il video delle risate trae Mario, che dopo una stagione vicini in campo dimostrano una grande intesa anche fuori. I due non riescono a trattenere le risate: forse per le parole di Emre Can? Chissà. Intanto, immagini bellissime: le trovate qui in basso.