Si complica lo scambio Emre Can-Paredes. Juve e Psg, infatti, trattano da settimane sulla valutazione dei due calciatori ma la quadra non è ancora stata trovata. Il club parigino, infatti, valuta il proprio calciatore 15 milioni in più di quello juventino e per colmare questo gap Leonardo vorrebbe inserire nella trattativa anche Mattia De Sciglio. La Juve invece spinge per uno scambio alla pari tra i due centrocampisti, per questo in queste ore lo scambio si sta complicando.