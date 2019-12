Nuova richiesta del Psg nell'ambito dell'operazione Emre Can-Paredes. Lo scambio tra i due calciatori è in fase di discussione tra i bianconeri ed il club parigino che però valuta il proprio calciatore 15 milioni in più rispetto ad Emre Cam ormai fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri. Proprio per colmare questo gap nella valutazione Leonardo ha chiesto di inserire nella trattativa Mattia De Sciglio, richiesta che la Juve è determinata a rispedire al mittente.