Lo scambio tra Emre Can e Leandro Paredes è in stand-by. La Juve, infatti, valuta il centrocampista tedesco almeno 30 milioni di euro mentre il Psg dà una valutazione superiore al proprio centrocampista pagato ben 47 milioni di euro la scorsa stagione. In questo momento è tutto fermo: i due club non hanno trovato nessun accordo sulla valutazione dei calciatori e per questo Paratici ha chiuso, almeno a parole, il mercato della Juve a gennaio. Il canale tra Parigi e Torino però non è affatto chiuso.