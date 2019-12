Lo scambio tra Emre Can e Leandro Paredes è uno dei tavoli più caldi a cui sta lavorando Fabio Paratici per l'inizio del 2020. Il centrocampista tedesco è fuori dai piani di Maurizio Sarri, il Psg vuole scambiarlo con l'ex regista della Roma che però viene valutato dal club parigino 10-15 milioni in più rispetto all'ex Liverpool. Leonardo, non a caso, ha chiesto di inserire nella trattativa anche Mattia De Sciglio che però la Juve non vuol cedere visto che Sarri ha a disposizione solamente tre terzino di ruolo pi l'adattato Cuadrado.