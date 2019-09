Si sapeva che avrebbe fatto discutere, ma si sapeva anche che la decisione sarebbe stata sofferta. Maurizio Sarri ha deciso: nella lista Champions non ci sarà spazio per Emre Can . Una presa di posizione che ha turbato i tifosi della Juventus, che attraverso i social hanno mostrato il proprio disappunto per la scelta del tecnico. Chiaro: c'è pure chi prova a razionalizzarla, a spiegarla.. "Sei più forte di Matuidi e Khedira", gli scrive un giovane supporter. C'è poi chi definisce un 'disonore' trovarlo fuori dall'elenco ufficiale, ma anche chi prova a rincuorarlo: 'Ritroverai un posto in questa squadra, non preoccuparti'.