Il Bayern Monaco pensa a Emre Can. In conferenza stampa il tecnico dei tedeschi, Hansi Flick, lo ha elogiato: "leader nato, la sua carriera parla da sola, utile per tutte le squadre, professionista eccellente". E, fino a quando non ci sarà la fumata bianca tra i bianconeri e il club di Dortmund, tutto può succedere. Anche che il Bayern si inserisca. Basta portare alla Juve 30 milioni di euro. Interesse confermato anche da La Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi: ora Emre deve solo scegliere, per poi portare l'offerta giusta.