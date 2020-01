Arsenal ed Everton ci provano, con Carlo Ancelotti che insiste per avere Adrien Rabiot col quale ha già lavorato al Psg. La Juve però fa muro: il francese non si tocca. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, i bianconeri non hanno nessuna intenzione di far partire il giocatore arrivato pochi mesi fa; l'idea di Paratici, invece, è quella di trovare una sistemazione ad Emre Can per sfoltire il centrocampo.