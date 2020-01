Le parti parlano. Ed è già qualcosa di nuovo, che si muove, che aiuta la Juve in ottica uscite. Parliamo chiaramente di, e parliamo di Borussia Dortmund: l'ultima idea dei tedeschi - non ancora trasformata in offerta - è di 2 milioni per il prestito semestrale, 27 milioni per il riscatto, più altri bonus legati all'eventuale rendimento del giocatore in Bundes.La Juve prova ad aprire, ma è chiaro che l'ultimo step dovrà farlo il board giallonero. In questo senso, secondo Sky Sport, la chiave potrebbe essere la definizione del riscatto: dovrà essere un obbligo, pronto a scattare davanti a termini facilmente raggiungibili. Ne avevamo parlato in esclusiva su IlBianconero.com : a titolo definitivo, la Juve avrebbe aperto ben volentieri a tutte le possibilità. Di fatto, ci siamo: Emre Can è pronto a tornare in Germania.