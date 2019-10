Uno dei principali indiziati a lasciare la Juve nella nuova finestra di mercato invernale è certamente Emre Can. Il centrocampista, che interessa a PSG, Bayern Monaco e Barcellona, è valutato 50 milioni di euro dal club bianconero: cifra che rappresenta anche la sua clausola rescissoria, che andrà in vigore proprio all'inizio della prossima estate. Intanto, Emre ha parlato subito dopo la partita della sua Germania contro l'Argentina: "Non sto giocando molto, a differenza della stagione scorsa nella quale ho giocato partite importanti facendo bene. In questa stagione non ho ancora avuto la mia occasione, ma credo che ci sarà quanto tornerò".