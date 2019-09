Maurizio Sarri svela in conferenza stampa perché Emre Can non ha giocato neanche un minuto contro il Verona: "In partenza prevedendo la loro aggressività ho cercato di mettere un giocatore più di palleggio, dopo siamo andati sul sicuro perché a noi Khedira ha dato grande solidità, è un discorso di scelte momentanee". QUI tutte le sue parole nella conferenza stampa post-partita.