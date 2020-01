Emre Can non è sicuro del posto da titolare. Il tedesco è uno dei calciatori meno utilizzati da Maurizio Sarri fino a questo punto della stagione e questa sera contro l'Udinese ha un'opportunità importante per mettersi in mostra, ammesso che il tecnico bianconero sia intenzionato a dargliela. L'ex centrocampista del Liverpool è in balottaggio con Adrien Rabiot per un posto da mezzala e Rodrigo Bentancur come regista basso visto che Sarri dovrebbe dare un turno di riposo a Miralem Pjanic.