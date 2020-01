di Francesco Guerrieri

Oggi è arrivato l'ennesimo indizio del probabile addio di Emre Can: non convocato per la trasferta di Napoli. Già escluso dalla lista Champions a inizio stagione, l'ultima da titolare l'ha giocata quasi due mesi fa contro il Sassuolo. Quattro panchine nelle ultime quattro partite tra campionato e coppa, oggi l'esclusione dall'elenco dei convocati. E un mercato che si avvicina sempre di più al gong: -6 giorni alla chiusura definitiva, la Juve lavora giorno e notte per cercare una sistemazione al centrocampista.



EVERTON E DORTMUND - Le squadre più interessate ad Emre Can sono Borussia Dortmund ed Everton, con i tedeschi in vantaggio sui Toffees di Ancelotti. Il giocatore ha ribadito più volte che la sua unica volontà è quella di giocare con continuità per non perdere il treno dell'Europeo: che sia alla Juve o altrove poco importa. E visto che Maurizio Sarri sembra considerarlo poco e niente, l'addio sembra ormai a un passo. LA SCELTA - Dortmund avanti all'Everton, dicevamo: quell'Everton che già aveva puntato i riflettori in casa Juve facendo un tentativo per Rabiot: il club bianconero ha subito chiuso le porte facendo capire che non se ne parlava. Rabiot non si tocca, e così è stato. E sarà. Perché la scelta del club - e dell'allenatore - sembra chiara: deve uscire uno tra Emre Cane Rabiot, la Juve ha scelto. Ufficialmente il centrocampista tedesco è fuori dai convocati per influenza, ma il mercato bussa alla porta. E la Juve l'ha già aperta.