Emre Can potrebbe restare alla Juve in questo mercato di gennaio. Secondo quanto riferito da Rai Sport nonostante le richieste di PSG, Bayern Monaco e Manchester United la Juve avrebbe deciso di trattenere il centrocampista tedesco almeno fino a giugno. Con l'infortunio di Khedira le scelte in mediana per Sarri si sono inevitabilmente ridotte.