Emre Can si congratula con la sua vecchia squadra (il Liverpool) ed il suo vecchio allenatore (Jurgen Klopp) per la vittoria della Champions League. Il tedesco ha lasciato i Reds. Tanti commenti sia di tifosi della Juve che del Liverpool. "Tranquillo ce la faremo anche noi", gli scrivono i primi. I Reds, invce, non dimenticano il "tradimento": "Te la sei persa, senza di te non avremmo potuto prendere Fabinho".