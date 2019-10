Maurizio Sarri sta convincendo tutti alla Juventus. La vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter, che ha fatto seguito all'ottima prestazione in Champions League contro il Bayer Leverkusen, ha messo il punto esclamativo su un periodo d'oro per i bianconeri. E, al contempo, il tecnico ha deciso il futuro di Emre Can e Mario Mandzukic. Lo evidenzia Tuttosport, così:



"Un’ora e mezza abbondante in cui il professor Sarri ha cancellato anche i dubbi residui che magari covavano ancora nell’ambiente bianconero. Non tanto nella dirigenza, sempre più convinta della scelta dell’ex Chelsea, quanto nell’intera rosa, lì dove - inutile negarlo - qualche spina ha fatto capolino qua e là. E chi nomina, in questo caso specifico, Emre Can e Mandzukic non è esattamente distante dalla realtà vera dei fatti. I due calciatori ad oggi più fuori che dentro il progetto sarriano (il croato di sicuro, il tedesco un po’ meno, anche se i rintocchi del mercato torneranno presto a risuonare) si sono indispettiti, ma con il tempo hanno capito che scatenare polemiche non avrebbe portato a nulla".