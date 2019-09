Vero è che qualcuno sarebbe dovuto restar fuori per forza di cose, in una rosa che richiedeva due tagli oltre ai previsti di Giorgio Chiellini, Mattia Perin e Marko Pjaca, ma che la scelta sia ricaduta sul tedesco è a dir poco sorprendente. E lo stesso centrocampista tedesco non ha trattenuto la rabbia nei confronti della decisione, nelle prime dichiarazioni ufficiali, salvo poi tornare in parte sui suoi passi, ringraziando il club bianconero per quanto fatto fin qui dal suo arrivo a Torino Al ritorno dal ritiro con la Nazionale tedesca sarà necessario unper definire insieme il piano per il futuro. Che di certo comprenderà, anche solo per ridare fiato ai compagni di reparto, in vista del prossimo mercato di gennaio.Il centrocampo bianconero, infatti, comprende un paio di elementi molto propensi agli infortuni, come Samie Aaron, che fin qui deve ancora festeggiare la sua prima convocazione ufficiale dopo l'arrivo a parametro zero dall'Arsenal in estate. Oltre a ciò non è da dimenticare che Rodrigoe, in particolare, Blaisesono stati accostati all'addio alla Juventus nell'estate di mercato e la loro cessione potrebbe tornare di moda nel prossimo mercato di gennaio, di fronte all'offerta giusta. Dal canto suo, Emre Can dovrà lavorare sodo per sfruttare ogni occasione e tornare in lista per la seconda fase di Champions, sperando che i compagni volino agli ottavi come previsto.