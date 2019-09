Emre Can lascia la Juve e per lui resta in piedi l'ipotesi PSG. Il centrocampista bianconero aveva già ricevuto l'offerta del club francese negli ultimi giorni del mercato estivo e a gennaio il suo trasferimento sotto la Tour Eiffel potrebbe effettivamente materializzarsi. Can voleva restare in bianconero ma l'esclusione dalla lista Champions l'ha mandato su tutte le furie e l'ha convinto a guadarsi attorno. La pista PSG resta più aperta che mai.