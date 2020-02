Emre Can è stato ceduto dalla Juventus al Borussia Dortmund per 26 milioni di euro complessivi. Uno per il prestito e 25 per l'obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi. Al momento Emre Can pesa a bilancio per circa 12 milioni di euro (11.8 per la precisione) visto che i cospicui oneri accessori per gli agenti (16 milioni) sono stati capitalizzati, e quindi ammortizzati. Il costo residuo, scrive La Gazzetta dello Sport, a giugno diventerà di 8 e la plusvalenza per la Juve sarà di circa 17 milioni di euro