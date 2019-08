Come racconta Il Corriere dello Sport, Emre Can e Mario Mandzukic sono uniti nel destino... del mercato. Sarri non li ha messi al primo posto all'interno delle sue gerarchie, e allora il tedesco - oltre al croato - sta iniziando a guardarsi attorno. Dodici mesi dopo l'arrivo in pompa magna di Emre, oggi non c'è nessuna certezza di essere titolare, nell'anno degli Europei può diventare pesante. Emre Can non è chiaramente sul mercato: ma è la difficoltà a cedere gli esuberi portano la Juve a fare alcune riflessioni. Attenzione anche al Paris Saint Germain, che martedì farà un incontro preliminare con Paulo Dybala.