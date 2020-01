Secondo quanto riferito da Tuttosport Emre Can resta in lista di sbarco. Il centrocampista tedesco è cedibile qualora arrivasse un'offerta giusta. Raffreddatasi la pista PSG, in quanto Tuchel non vuole sacrificare Paredes, la Juve aspetta offerte, ma ha fissato il prezzo: per lasciar partire Emre Can servono 35-40 milioni di euro, non meno. Altrimenti il centrocampista resterà a Torino fino alla prossima estate, quando poi verranno effettuate ulteriori valutazioni.